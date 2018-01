Die Chemische Industrie prägt Mitteldeutschland nach wie vor. In Bitterfeld und Leuna sind die großen, modernen Industrieanlagen nicht zu übersehen, viele Menschen arbeiten hier. Damit das so bleibt, muss die Chemie weg vom Erdöl, muss Materialien finden, die nicht mehr aus Erdöl gemacht werden. Einmal aus Umweltschutzgründen und zweitens, weil dieser Rohstoff endlich ist.

Deshalb arbeiten mehr und mehr Wissenschaftler an dieser Aufgabe. Nicole Eversmann vom Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle ist eine von ihnen. An ihrem Arbeitsplatz klopft sie auf ziegelsteingroße Quader aus hartem Bauschaum. Sie bestehen zu 80 Prozent aus Pflanzenölen statt aus Erdöl. Leinöl und Tallöl sind die Hauptbestandteile.

Forscherin Nicole Eversmann vom Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen Bildrechte: Karsten Möbius/MDR

Das weniger bekannte Tallöl kommt aus Bäumen und hat auch den Vorteil, dass keine Ackerfläche für Lebensmittelanbau beansprucht wird, erklärt Nicole Eversmann. "Talöl ist ein Nebenprodukt der Zellstoffindustrie, fällt also sowieso an und wird normalerweise verbrannt. Unter anderem muss ja der Zellstoff getrocknet werden in den Zellstoffwerken."



Bauschäume zur Isolation werden in Tonnagen hergestellt und verbraucht. Wenn die aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellt werden, dann bleibt für lange Zeit eine Menge Kohlenstoff in dieser Form gebunden und gelangt nicht in die Atmosphäre, fasst Eversmann den ökologischen Effekt zusammen.