Und Liftoff: Das Starliner-Raumschiff vom traditionsreichen Luft- und Raumfahrtunternehmen Boeing ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Am frühen Morgen des 20. Mai um 0:54 Uhr (mitteleuropäischer Sommerzeit) ist die Trägerrakete des Typs Atlas V N22 mit dem Raumschiff an der Spitze vom Launch-Komplex 41 in Cape Canaveral, dem US-Weltraumhafen an der Küste Floridas, gestartet.