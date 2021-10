Fliegt Captain Kirk wirklich ins All?

"Captain Kirk fliegt ins All", titeln viele Medien heute. Aber stimmt das überhaupt? Sicher ist: Captain-Kirk-Darsteller, Schauspieler William Shatner geht am 12. Oktober mit einer Weltkapsel in die Luft. Das hat Blue Origin, die private Weltraumfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos bestätigt.

NASA-Wissenschaftlerin Wally Funk Bildrechte: imago images/Cover-Images William Shatner wird damit der erste 90-Jährige im jüngst angebrochenen Zeitalter der touristischen Raumfahrt sein. Und er wird gleichzeitig den Rekord der Raumfahrtpionierin Wally Funk brechen. Die einstige NASA-Wissenschaftlerin war im Juli 2021 mit 82 Jahren als bisher ältester Mensch in der Geschichte der Raumfahrt in solche Höhen aufgestiegen.

Wo beginnt das Weltall?

Die Raumkapsel "Mission New Shepard NS-18" wird nun also wieder auf etwa 100 Kilometer aufsteigen. Das ist so hoch, dass man klar erkennt, dass die Erde keine Scheibe, sondern der Erdball deutlich gekrümmt ist. Aber beginnt da schon der Weltraum? Der internationale Luftsportverband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) sagt: Die Grenze vom Luft- zum Weltraum liegt bei einer Höhe von 100 Kilometern; sie bezieht sich dabei auf die Berechnungen von Theodore von Kármán, einem ungarisch-amerikanischen Physiker. US-Regierung, NASA und US-Luftwaffe sagen dagegen, der Weltraum fängt da an, wo der dynamische Druck auf die Steuerflächen eines Flugzeugs so schwach wird, dass es nicht mehr aerodynamisch gesteuert werden kann, also auf etwa 80 Kilometer Flughöhe.