Der Weltraum, unendliche Weiten… wir alle kennen den Beginn von Star Trek. Und immer geht es darum, Orte zu erforschen, an denen noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Einer dieser Orte ist viel näher als wir denken: Die dunkle Seite des Mondes. Wir haben Satelliten in der Umlaufbahn des Mondes und die NASA-Apollo-Missionen und danach der russische Mondrover Lunochod haben den sichtbaren Teil schon vor fast 50 Jahren direkt erkundet. Von der dunklen Seite aber haben wir bisher nur Bilder.

Das möchte China jetzt ändern. Gestern wurde in Peking das Design des Landers und des Rovers vorgestellt, die noch in diesem Jahr starten sollen. Chang’e-4 – benannt nach der chinesischen Mondgöttin - wird im Bereich des Mondsüdpols im Aitken-Becken landen.

NASA Astronomen haben auf dem Foto besondere Falten in der Oberfläche des Aitken-Kraters am Mondsüdpol markiert. Bildrechte: NASA/GSFC/Arizona State University

Dort befindet sich der größte bekannte Einschlagkrater, den Astronomen wegen seiner besonderen Oberfläche bereits seit längerem beobachten.



Chang’e-4 ist der zweite Rover, den China ins All bringt. Bereits 2013 wurde Yutu (Jade-Hase) auf dem Mond abgesetzt und hat 31 Monate Daten gesendet. Für die Kommunikation mit seinem Nachfolger hat die Chinesische Raumfahrtbehörde im Mai einen Satelliten hinter den Mond geschickt. Er wurde zusammen mit holländischen Wissenschaftlern entwickelt und trägt den Namen Quequiao (Brücke der Elstern). Im All wird er als Relais-Station dienen, um den Kontakt zwischen Chang'e-4 und der Bodenstation in China zu halten. Er kann jedoch auf seiner erdfernen Position auch ungestört Signale aus dem All empfangen.