Die Grafik zeigt den Ausschnitt eines 2.000 Kilometer großen Radius auf dem Mars. Das schwarze Polygon zeigt das Isidis Planitia, eine kreisförmige ausgedehnte Tiefebene auf der nördlichen Hemisphäre. Die 0,5 ° × 0,5 ° quadratischen Gitter (lila) kennzeichnen die Untersuchungsgebiet, in denen die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Staubsturms während der letzten acht Mars-Jahren berechnet wurden. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die räumliche Wahrscheinlichkeit eines Staubsturms von Nord nach Süd abnimmt. Bildrechte: Peiwen Yao/ Chenfan Li/ Bo Li/ Shandong Provincial Key Laboratory of Optical Astronomy and Solar-Terrestrial Environoment/ Institute of Space Sciences, Shandng University Weihai