Am 4. Dezember 2022 ist die Shenzhou 14 Mission zurück zur Erde gekehrt. Die Landung erfolgte in der nordwestchinesischen Wüste Gobi. Mit 182 Tagen in der Schwerelosigkeit war es die längste bemannte Weltraummission Chinas. Die drei Astronauten Chen Dong (Kommandant), Liu Yang und Cai Xuzhe sind am 5. Juni 2022 mit dem Raumschiff Shenzhou (chin. magisches Schiff, Götterschiff) in den Orbit aufgebrochen. Sie haben bei der Fertigstellung der chinesischen Raumstation Tiangong (chin. Himmelspalast) geholfen.