Am Ende sollen mit dem Nutzlast-Service vor allem kleinere Roboter und Rover zum Mond transportiert werden, die vor Ort nach natürlichen Ressourcen suchen und wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen – und damit auch Artemis unterstützen. Der Vorteil liegt dabei im umfangreichen Know-how der Firmen, das die Nasa allein nicht aufbringen könnte. Laut der Raumfahrtbehörde können sich Unternehmen noch bis 2028 für Verträge im Rahmen von CLPS bewerben, das Gesamtbudget für das Programm liegt bei 2,6 Milliarden US-Dollar.



Die Nasa hat jetzt die ersten Startdaten bekanntgegeben. Danach soll am 22. Dezember die erste Falcon 9-Rakete Richtung Mond abheben. An Bord Nutzlasten von Intuitive Machines. Welche genau, darüber gibt es derzeit noch keine Angaben.