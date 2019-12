Nun kommen die Forscher zu einem anderen Ergebnis: Statt 150 bis 200 kg CO2-Äquivalente pro kWh für die Batterieproduktion sind es nur noch 61 bis 106 kg CO2-Äquivalente pro kWh. Die Gründe für diese neuen Werte lägen in der verbesserten Produktion, genaueren Daten und in der Berücksichtigung einer möglichen Produktion mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien.

Leider werden solche Studien derzeit permanent missbraucht, um Elektrofahrzeuge in Misskredit zu bringen, ganz nach dem Motto: Seht her, Elektroautos sind auch nicht besser als Verbrenner! Darum darf ich jetzt weiter Verbrennerauto fahren. Mit dem Festhalten am Verbrennungsmotor lassen sich aber keinerlei Klimaziele erreichen.

Maximilian Fichtner. Bildrechte: Fritz Beck

Einen anschaulichen Vergleich liefert Maximilian Fichtner. Der Direktor am Helmholtz-Institut für elektrochemische Energiespeicherung in Ulm sagte dem "Tagesspiegel", dass für das Lithium eines Akkus mit einer Kapazität von 64 kWh genauso viel Wasser verbraucht wird wie für den Anbau von zehn Avocados.



Ähnlich viel besser Wasser benötige die Produktion von 250 Gramm Rindfleisch, 30 Tassen Kaffee oder einer halben Jeans.



Der Batterieforscher ist zwar in dem Fall nicht ganz neutral, seine Zahlen sind aber belegt. "Ich wundere mich ohnehin immer, dass in der Öffentlichkeit nie über das Lithium in Laptops oder Mobiltelefonen gesprochen wird – aber beim E-Auto ist es auf einmal ein Problem", meint Fichtner.