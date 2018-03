Eine Grippeimpfung ist im Grunde nichts anderes, als ein Training des körpereigenen Immunsystems. Damit sich ein Mensch auf eine Ansteckung mit der Grippe vorbereiten kann, muss seine Abwehr die feindlichen Viren kennen. Zwei Mal im Jahr legt die Weltgesundheitsorganisation WHO fest, gegen welche Grippestämme in der jeweiligen Saison geimpft werden soll, einmal für die Nordhalbkugel und einmal für die Südhalbkugel der Erde.

Ein Impfstoff enthält Teile der Virenhüllen der ausgewählten Influenzastämme. Diese Hüllen tragen sogenannte Antigene, kleine Erkennungsmoleküle, die den Viren auch als Schlüssel dienen. Mit Hilfe der Antigene verschaffen sie sich Zutritt zu den Zellen, in denen sie sich vermehren können. An den Antigenen wiederum erkennt aber auch das Immunsystem den Eindringling. Als Reaktion bildet die Abwehr Antikörper, die genau diese Erkennungsmoleküle festhalten und so die Viren verklumpen lassen. Die Klümpchen können dann leichter von den weißen Blutkörperchen gefressen werden.

Viren vermehren sich in den Eiern

Bildrechte: GSK Produktion von Grippeimpfstoff in Dresden Produktion von Grippeimpfstoff in Dresden In der Dresdner Fabrik von GSK wird mit Hilfe von Hühnereiern Grippeimpfstoff hergestellt. Link des Videos https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/video-186172.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video In Dresden werden bereits seit den 1920er-Jahren Impfstoffe hergestellt, zunächst im Sächsischen Serumwerk das nach der Wende vom britischen Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) gekauft wurde. Die Fabrik benötigt zur Produktion des Grippeimpfstoffs mehrere hunderttausend Hühnereier pro Tag. Sie müssen zuvor bereits befruchtet sein und dienen als Brutstätte für die Grippeviren, mit denen sie infiziert werden.



Etwa zehn bis elf Tage lang vermehren sich die Viren in den Eiern, bevor eine Maschine das Eiweiß mit den Krankheitserregern absaugt. Danach werden die Viren abgetötet, gereinigt und die Virenhülle am Ende zu Impfserum verarbeitet.

Eier für Impfstoffproduktion noch unverzichtbar