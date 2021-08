Federführend bei dem SoLiS-Projekt ist das IWS, dass die Arbeit zwischen den Forschungseinrichtungen der Technischen Universität Dresden, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Justus-Liebig-Universität Gießen koordiniert. Aus der Wirtschaft kommt noch die Schunk Kohlenstofftechnik GmbH hinzu. Diese übernimmt laut dem IWS die Herstellung von Kohlenstoffadditiven bzw. industriell relevanten Kompositmaterialien.



In Dresden wird an den Kathoden-Kompositmaterialien und einem geeigneten Elektrodendesign gearbeitet. Wogegen die Forscherinnen und Wissenschaftler aus Münster an maßgeschneiderten Festelektrolyten und deren Transporteigenschaften für den neuen Batterietyp forschen. Eine Herausforderung sind die Grenzflächenphänomene in Feststoff-Batterien, auf die sich die Universität in Gießen spezialisiert