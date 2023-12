Der Meteorstrom der Geminiden im Dezember ist der zweitstärkste Sternschnuppenregen im Jahr. (Nur während der Perseiden im August kann man am Himmel oft noch mehr fallende Sternschnuppen sehen). Zum Höhepunkt des Schauspiels – in diesem Jahr (2023) ist es am Donnerstagabend so weit (14. Dezember) – können bis 150 Meteore pro Stunde beobachtet werden. Wie diese Sternschnuppen tatsächlich entstanden sind, dazu gibt es jetzt eine neue wissenschaftliche Theorie.