Polyethylenterephthalat ist ein ziemlich junger Stoff, gemessen an den Zeiträumen, in denen die Evolution von Lebewesen voranschreitet. Der Kunsstoff, der den meisten Menschen wohl besser unter seiner Abkürzung PET bekannt ist, wurde erst 1940 patentiert. Umso erstaunter waren britische und amerikanische Forscher, als sie in Bakterien auf ein Enzym stießen, das PET zersetzen und verdaubar machen kann.

Polyethylenterephthalat, kurz PET, ist u.a. der Ausgangsstoff für Milliarden Getränkeflaschen. Bildrechte: IMAGO

Wie das Team um John McGeehan von der Universität im englischen Portsmouth und Gregg Beckham vom US Labor für erneuerbare Energien (NREL) im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" berichten, fanden sie die Bakterien in einer Recyclinganlage in Japan. Dort hatten die Einzeller das Plastikenzym offenbar selbstständig entwickelt.



Um das Enzym genauer zu untersuchen, nutzten die Wissenschaftler eine Spezialeinrichtung der britischen Forschung, die "Diamond Light Source". Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Synchrotron, das intensive Röntgenstrahlung nutzt. Damit kann ein Untersuchungsgegenstand zehn Milliarden Mal heller als mit Sonnenlicht ausgeleuchtet werden. Forscher konnten so ihre Entdeckung bis auf die Ebene einzelner Atome genau in Augenschein nehmen.