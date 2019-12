Die Epigenetik ist verglichen mit der Genetik ein junges Forschungsgebiet: Die Grundlagen für Genetik und die Genforschung an sich legt Gregor Mendel 1865 mit seiner Vererbungslehre - viele erinnern sich noch an die "Mendelschen Gesetze" aus dem Bio-Unterricht. Mendel beschrieb das, was er beobachtete, als unsichtbare Informationseinheiten, die von einer Generation auf die nächste übertragen wurden. Ab 1909 werden diese Informationseinheiten "Gene" genannt. Die Epigenetik wird dagegen erst seit Anfang der 1990er-Jahre intensiv erforscht, obwohl es den Begriff an sich schon seit 1942 gibt.