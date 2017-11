Sind wir allein im Universum? Die Planentenjäger der europäischen Südsternwarte ESO, an der auch Deutschland beteiligt ist, sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach erdähnlichen Planeten, um diese Frage zu beantworten. Jetzt haben sie wieder einen neuen Kandidaten entdeckt. Sie nennen ihn Ross 128 b, denn er umkreist den Roten Zwergstern Ross 128, der nur elf Lichtjahre entfernt ist. Und er bewegt sich sogar auf uns zu. In 79.000 Jahren, so die Berechnungen der Astronomen, ist Ross 128 b der nächstgelegene erdähnliche Planet, näher als jetzt Proxima b im System Proxima Centauri.

Die Entdeckung, an der Astronomen aus der Schweiz, Spanien, Frankreich und Argentinien beteiligt waren, gelang mit dem HARPS-Instrument. HARPS bedeutet "High Accuracy Radial velocity Planet Searcher". Das Gerät, das an ein 3,6 Meter Teleskop der ESO in in La Silla/Chile gekoppelt ist, kann kleinste Schwankungen im Umlauf der Sterne feststellen. Die Darstellung zeigt den gemäßigten Planeten Ross 128 b mit seinem roten Zwergstern im Hintergrund. Bildrechte: ESO/M. Kornmesser

Diese Entdeckung basiert auf mehr als einem Jahrzehnt intensiver HARPS-Durchmusterung in Verbindung mit modernsten Datenreduktions- und Analysetechniken. Nur HARPS hat eine solche Präzision unter Beweis gestellt und bleibt 15 Jahre nach der Inbetriebnahme das beste Instrument für die Radialgeschwindigkeitsmethode. Nicola Astudillo-Defru, Sternwarte in Genf

Daraus berechnen die Astronomen dann mögliche Planeten. So entdeckten sie auch Ross 128 b. Sein Stern Ross 128 ist sehr ruhig, kleiner und kälter als unsere Sonne – er ist nur halb so heiß. Das heißt: Obwohl der Planet 20 mal näher ist, als die Erde zu unserer Sonne, herrschen dort vermutlich Temperaturen von minus 60 bis plus 20 Grad. Die Strahlenbelastung ist im Vergleich zur Erde rund 1,38 Mal so hoch. Der Planet bewegt sich in 9,9 Tagen einmal seine Sonne.