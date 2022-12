Die kleine Spectrum-Rakete des deutschen Start-ups soll Cubesats ins Weltall befördern. Das sind kleine Satelliten, die nicht viel größer als ein Schuhkarton oder Mikrowellenherd sind. Sie sind im Gegensatz zu den großen Telekommunikationssatelliten, die leicht mal die Ausmaße eines Geländewagens umfassen, viel kostengünstiger in der Herstellung.

Auch der Flug mit einer kleinen Trägerrakete, auch Microlauncher genannt, ist wesentlich günstiger als ein Platz in einer größeren Rakete. Zudem muss bei einer Rakete wie der Falcon 9 vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX auch Platz für einen Flug sein – denn wenn kein anderer Satellit mitfliegt, wird der Flug wesentlich teurer.

Der Microlauncher Spectrum von Isar Aerospace bricht ins All auf. Eine künstlerische Darstellung.

Der Microlauncher Spectrum von Isar Aerospace bricht ins All auf. Eine künstlerische Darstellung.

Der Microlauncher Spectrum von Isar Aerospace bricht ins All auf. Eine künstlerische Darstellung. Bildrechte: Isar Aerospace

Der Start einer Spectrum-Rakete ist dagegen viel günstiger. Einen genauen Preis nennt das im März 2018 gegründete Start-up-Unternehmen nicht. Ins All ist es auch noch nicht geflogen. Das soll sich 2023 ändern. Der Jungfernflug von der norwegischen Andøya Rocket Range ist für Juli geplant.

Der zweite Flug ist nun auch bestätigt. Auf der ersten deutschen Kleinsatelliten-Konferenz vom 6. Dezember 2022 in Berlin hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR den zweiten Flug einer Spectrum-Rakete beauftragt. Die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, "um die deutsche Raumfahrtindustrie zu stärken und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und insbesondere Start-ups im Bereich Kleinsatelliten zu fördern", heißt es beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK.

Für die ersten beiden Flüge erhält Isar Aerospace insgesamt elf Millionen Euro im Zuge des vor zwei Jahren ins Leben gerufenen Mikrolauncher- und Nutzlastwettbewerbs des DLR. Auch sein Konkurrent Rocket Factory Augsburg RFA hat eine Förderung in dieser Höhe erhalten. Deren dreistufige RFA One Rakete ist 30 Meter hoch, umfasst ebenfalls zwei Meter im Durchmesser und soll seinen Jungfernflug auch im Juli 2023 absolvieren. "Die verlässliche Aussicht auf öffentliche Aufträge hilft vor allem jungen Unternehmen, ihre Finanzierung zu sichern. Hier sind unsere Microlauncher- und Nutzlastwettbewerbe zentrale Bausteine", erklärt DLR-Vorstand und Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur Walther Pelzer.

Neben vier klein- und mittelständischen Unternehmen aus Bulgarien (EnduroSat), Finnland (ReOrbit Oy) und Spanien (EMXYS sowie UARX Space) sollen mehrere studentische Nutzlasten mitfliegen. Diese Kleinsatelliten stammen von der TU Berlin und dem Institut für Raumfahrtsysteme des DLR, aber auch von der TU Wien (Österreich), University of Vaasa (Finnland), Norwegian University of Science and Technology (Norwegen) und der Universidad Politecnica de Madrid (Spanien).