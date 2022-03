Es ist eines der ehrgeizigsten Projekte der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa: Exomars soll einen neuen Rover auf den roten Planeten schicken. Doch mit dem russischen Krieg in der Ukraine endete die Zusammenarbeit mit Roskosmos. Der für den 20. September 2022 geplante Start wurde abgesagt. Die Arbeiten am Rover sind jedoch fortgesetzt worden. Inzwischen hat das Gefährt seine technische Abnahme bestanden. Rover Rosalind Franklin ist bereit für den Start, so das Review-Team der Esa, das die gute Arbeit des Entwickler-Teams lobte. Statt zu fliegen, werden der Rover und alle weiteren Exomars-Elemente jedoch für die Lagerung an einem Standort von Thales Alenia Space in Italien vorbereitet, meldet die Esa jetzt.