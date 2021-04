ESA-Plan "Space Rider": Europas neues Raumschiff – wie ein Shuttle ohne Flügel

Europa hat sich in der Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten einen Namen gemacht: Unbemannte Sonden erforschen andere Planeten und Monde, und bemannt ist die "Alte Welt" fester Partner auf der Internationalen Raumstation. Aber bei der Raketentechnik hinkt die europäische Weltraumagentur ESA hinterher. Der Start der neuen Trägerrakete Ariane 6 findet erst 2022 statt, zwei Jahre später als geplant. Wiederverwendbare Raketen gibt es noch nicht. Und auch an so etwas wie einem eigenen Raumschiff, das ins All fliegen und auch wieder zurückkehren kann, hapert es noch. Doch nicht mehr lange. Die ESA bastelt derzeit an einem wiederverwendbaren Raumtransporter. Sein Name: Space Rider.

Vorgänger startete bereits 2015

Vor genau sechs Jahren klang es an Europas Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guyana so: "Sie sehen jetzt, wie Arianespaces Vega das IXV für die Europäische Weltraumorganisation startet. Der letzte Countdown steht an!" Kurz danach schießt eine europäische Vega-Rakete das IXV in den Weltraum. Diese etwas sperrige Abkürzung steht für Intermediate EXperimental Vehicle, also übersetzt für ein "mittelgroßes Experimentier-Vehikel".

"Das IXV ist ein länglicher Körper. Es hat so ein bisschen die Form des Shuttles, aber es fehlen ihm eben die Flügel", sagt Holger Burkhardt aus dem Programm für zukünftige Trägersysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ein "Shuttle ohne Flügel" – das macht ihn zu einer Art überdimensionalen Bobschlitten.

Von der Größe her ist es ungefähr ein Mittelklasseauto, hat so einen etwas ovalen Querschnitt, ist länglich, hat keine Ecken und Kanten dran, ist eher abgerundet - äußerlich eigentlich recht unspektakulär. Das ist so ein stumpfer Keil ohne besonderen Schnick-Schnack dran. Hendrik Weihs, DLR

Space Rider hat die Größe eines Mittelklasseautos

Diesen "stumpfen Keil" – so Hendrik Weihs vom DLR in Stuttgart – soll eine europäische Vega-Rakete ins All schießen, und zwar von Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana aus. Hinter diesem "Keil" in Mittelklasseautoformat verbirgt sich der Space Rider – ein europäischer, wiederverwendbarer Raumtransporter. Und gerade deshalb, weil er eben recycelt werden soll, zieren schwarze Kacheln seine Unterseite – so wie damals, bei den US-Space Shuttles. Ihre Aufgabe: die Hitze beim Eintritt in die oberen Schichten der Atmosphäre aufzufangen – erklärt Holger Burkhardt vom DLR in Bonn.

Die keramischen Hitzeschutzkacheln, das ist eine Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde. Und sie sind von ihrer Technologie auch eben einen Schritt weiter als das, was z.B. tatsächlich beim Space Shuttle in Anwendung war. Holger Burkhardt, DLR

Starten, fliegen, experimentieren und sicher wieder landen. Das ist der Plan für den Space Rider. Bildrechte: ESA

Ohne Hitzeschutz kein Wiedereintritt, und ohne zuverlässiges Kachelsystem kein Hitzeschutz. Die US-amerikanischen Space Shuttles fliegen nicht mehr, und auch das Automatische Transfer-Vehikel (ATV) haben die Europäer nach nur fünf Flügen eingemottet. Derzeit verfügt die europäische Weltraumagentur ESA über keinen Raumtransporter. Und selbst das ATV ist nach keinem seiner fünf Einsätze zur Erde zurückgekehrt, sondern nach Missionsende in der Atmosphäre verglüht – daher der Appell von Luft- und Raumfahringenieur Hendrik Weihs vom Institut für Bauwesen und Konstruktionsforschung des DLR: "Wiedereintrittstechnologie an sich ist schon extrem wichtig. Um volle Raumfahrtkonzepte zu haben, da muss man den Start beherrschen, man muss die orbitale Phase beherrschen, man muss aber auch die Rückkehr beherrschen.

Wenn wir irgendetwas aus dem All zurückhaben wollen, brauchen wir eine funktionierende Rückkehrtechnologie. Momentan haben wir als Europäer keine Möglichkeit, irgendetwas von der Raumstation zurückzubringen. Hendrik Weihs, DLR

Wenngleich die Entwicklung des Space Riders bereits vor zwei Jahrzehnten begann, wiederholt Europa also nicht nur etwas, was die Amerikaner in drei Jahrzehnten Space-Shuttle-Flüge mehr oder weniger erfolgreich vorgemacht haben. Nein, die ESA wolle mit diesem Projekt einen Schritt weitergehen, sagt der italienische Ingenieur Giorgio Tumino, der Programm-Manager für den Space Rider. "Der Space Rider ist eine orbitale Plattform, eine Art Weltraumlabor, um neue Technologien zu erproben und in der Schwerelosigkeit zu forschen."

Experimente brauchen nicht so hohe Sicherheitsanforderungen