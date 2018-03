Am 6. März 2009 startete das Kepler-Weltraumteleskop mit einer Rakete ins All, seit neun Jahren ist es nun also in Betrieb. Doch der geht demnächst zu Ende, denn dem Raumschiff geht der Treibstoff aus, wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Mittwoch mitteilte. Ohne Treibstoff kann das Teleskop nicht auf seine Beobachtungsgebiete ausgerichtet werden - und auch nicht in die Position gelangen, die nötig ist, um Daten an die Erde zu funken.

Leider ist an Keplers Einsatzort im All weit und breit keine Tankstelle in Sicht: Das Teleskop kreist um die Sonne und zieht dabei der Erde hinterher in einem Abstand von mehr als 151 Millionen Kilometern. Zum Vergleich: Der Mond ist 359.000 Kilometer entfernt und das ist schon ganz schön weit weg. 372,5 Tage braucht Kepler, um die Sonne einmal zu umrunden.