Sie können "zu jedem Zeitpunkt des Experiments messen, wie weit das Wachstums bereits vorangeschritten ist und welche Größenverteilung vorliegt", erklärt Blum. Dabei befindet sich eine Wolke aus Staubpartikeln in einer mit Gas gefüllten Vakuumröhre. In der Natur würde diese Wolke sich ausdehnen. Im Experiment wird sie künstlich zusammengehalten, damit man ihre Kollisionseigenschaften untersuchen kann. Je größer und poröser diese Teilchen werden, desto schwieriger wird die Beobachtung. Auf der Erde würden sie nicht zusammenhalten, in der Schwerelosigkeit schon.

Experiment 3: Bessere Kristallproduktion für bessere Solarzellen

Der Klimawandel bedroht die Menschheit. Photovoltaik ist eine Möglichkeit, klimaneutral Strom zu erzeugen. Doch Photovoltaikzellen könnten noch viel leistungsstärker sein. Das Problem sind Schmutzpartikel, die bei der Produktion zwangsläufig miteingebaut werden.

Ähnliches passiert bei der Kristallzüchtung, der sich die Wissenschaftlerin Tina Sorgenfrei widmet. Für das DLR arbeitet sie am InSituKris-Experiment, um bessere Kristalle günstiger zu züchten. Da Kristalle genau wie Siliziumblöcke aus der Schmelze heraus entstehen, kann das Experiment für die Industrie wertvoll sein.

Projektleiterin Tina Sorgenfrei (l.) und ihre Kollegin Nadine Pfändler vor der ESA-Texus 56 Rakete. Bildrechte: Ingo Beinaar, Airbus D&S Schmutzpartikel lassen sich auf der Erde nicht vermeiden. Einige von ihnen setzen sich am Boden von Flüssigkeiten ab. Die meisten schwirren jedoch in ihnen herum. "Bei der Herstellung der Siliziumblöcke wird die Schmelze im Tiegel kontrolliert von unten nach oben abgekühlt und das Material erstarrt", erläutert Sorgenfrei. Das Material wird dabei zunächst am Boden und später erst weiter oben hart. Die störenden Schmutzpartikel befinden sich nun überall im Material.

Um ihr Verhalten in Schmelzflüssigkeiten besser zu verstehen, wird das Experiment in die Schwerelosigkeit verlagert. Eine transparente Flüssigkeit – in diesem Fall Wasser – wird mit kugelartigen Partikeln unterschiedlicher Größe beschossen. Hierbei kann direkt beobachtet werden, wie die Partikel mit der Erstarrungsfront reagieren, um die spätere Kristallzüchtung zu optimieren und die Partikel zielgerichtet herauszuschneiden.