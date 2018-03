Es klingt ein bisschen nach der Zukunftsvision aus der 60-Jahre-Zeichentrickserie "The Jetsons": Vater Jetson steigt nicht in sein Auto, sondern in seine "fliegende Untertasse", wenn er zur Arbeit fahren will. Und auch Digitalministerin Bär wurde jüngst für ihre Ausführungen zu Flugtaxis belächelt . Dabei ist das Szenario fliegender Fahrzeuge - ob in Form von Taxis oder für den Individualverkehr - heute überhaupt nicht mehr unrealistisch. Das haben unter anderem jüngst die Präsentationen namhafter Hersteller auf dem Genfer Autosalon bewiesen.

Das Flugtaxi von Kitty Hawk Bildrechte: Kitty Hawk

Bei vielen der Flugauto-Konzepten verschwimmen die Grenzen zwischen Auto und Fluggeräten wie Drohnen oder Tragschraubern. Und so heißt es bei Porsche auch, dass es Überlegungen für eine Fahrzeugdrohne gebe. Eine Sprecherin kündigte Details in nicht zu ferner Zukunft an. Autobauer Toyota beteiligt sich an einem Start-up, das ein fliegendes Auto namens Sky Drive entwickelt und Daimler ist beim deutschen Flugtaxi-Pionier Volocopter eingestiegen. Der wird bereits in Dubai getestet, in zwei Jahren könnte es die ersten kommerziellen Teststrecken geben. Das chinesische Flugtaxi-Unternehmen Ehang will mit seinen ferngesteuerten Drohnen noch in diesem Jahr einen Feldversuch starten. Und auch eine Boeing-Tochter arbeitet derzeit an Flugtaxi-Prototypen, die später für den Fahrdienstanbieter Uber durch die Lüfte fliegen sollen.



Doch der Traum vom Fliegen hat einen entscheidenden Knackpunkt: Die Flugfahrzeuge sollen im bodennahen Luftraum unterwegs sein - wie das aber genau ablaufen kann, ist noch unklar. Dem Luftfahrtbundesamt zufolge beschäftigen sich derzeit mehrere Insitutionen damit, entsprechende Regularien für den unbemannten und bemannten Flugverkehr zu finden. Auf EU-Ebene liegen bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erste Entwürfe auf dem Tisch, sagt eine Sprecherin. Und auch die internationale Gemeinschaft wird sich noch auf Regeln für diese neue Form der Luftfahrt einigen müssen. Die Entwickler hält das jedoch nicht davon ab, schon jetzt in die Luft zu gehen. MDR Wissen stellt einige der ambitionierten Projekte genauer vor: