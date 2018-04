Die Reaktion kam schnell: In einem öffentlichen Schreiben hat die Südkoreanische Universität KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) versichert, keinerlei tödliche autonome Waffen zu entwickeln. Das Institut will damit einen Boykott der internationalen Wissenschaftswelt abwenden. Mit einem solchen Abbruch jeder Zusammenarbeit hatten Ende März 57 Forscher gedroht.