In den USA haben die beiden Kernstücke des neuen James-Webb-Weltraumteleskops wichtige Tests überstanden: Die Optik und die Kühlung wurden in einer großen Druckkammer gründlich geprüft. James-Webb soll vor allem langwelliges Licht untersuchen, Infrarote Strahlung, uns auch als Wärme bekannt. Damit erhoffen sich die Wissenschaftler weitere Erkenntnisse über die Frühzeit des Universums nach dem Urknall.

Die größte Herausforderung wartet auf die NASA allerdings noch: Die Platzierung des Teleskops im All. Eine europäische Ariane-Rakete soll das Instrument 2019 zum sogenannten Lagrange-Punkt 2 bringen. Der liegt 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt tief im Raum, an einer günstigen Stelle, an der der Schatten der Erde das Licht der Sonne abschirmt und so optimale Beobachtungsbedingungen herstellt. Auch die ESA hat dort bereits zwei Teleskope stationiert.