Die Kollegen aus der Biochemie finden Albumin wahrscheinlich ziemlich langweilig, scherzt Chemie-Professor Dariush Hinderberger. Denn Albumin ist das Transport-Protein, was wir alle in sehr hoher Konzentration im Blut haben: Rund 50 Gramm sind in einem Liter Blut. Dort macht das Protein genau das, was es auch in einer späteren medizinischen Anwendung einmal tun soll: Es transportiert kleinere Moleküle und kann die Zellmembranen durchdringen. Chemiker Hinderberger forscht schon seit Jahren an Albumin. Doch Gele zu machen, war eigentlich nie beabsichtigt, erzählt er: