Bei den Galaxien handelt es sich um sogenannte Starburst-Galaxien, also Gebiete, in denen aus Staub sehr viele neue Sterne in sehr kurzer Zeit geboren werden. Eine solche für kosmische Maßstäbe frühe Ansammlung überraschte die Wissenschaftler vollkommen, sagt Iván Oteo, einer der beteiligten Astronomen. "Die Lebensdauer von staubiger Sternentstehung wird relativ kurz eingeschätzt, weil das Gas dabei außerordentlich schnell verbraucht wird. Zu jeder Zeit, in jeder Ecke des Universums, sind solche Galaxien in der Regel in der Minderheit. Es ist also sehr rätselhaft, zahlreiche staubreiche Sternentstehungsgebiete gleichzeitig zu finden, und das müssen wir noch verstehen."