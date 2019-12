"Wir sind viel mehr eine technologische Gesellschaft als 1972, die Kommunikationsnetze und das Stromnetz auf der Erde sind außerordentlich komplex, daher sind große Störungen durch die Sonne möglicherweise eine sehr ernste Sache“, sagt Stuart Bale, Professor für Physik an der University of California , Berkeley, und Hauptautor eines der vier Artikel. Und die Ergebnisse der Untersuchungen von Parker Solar Probe könnten helfen, das Weltraumwetter besser vorherzusagen und dann reagieren zu können, z.B. indem Stromnetze oder Satelliten heruntergefahren werden.

Eine der neuen Erkenntnisse ist die Quelle des sogenannten langsamen Sonnenwindes, der dichter ist als der von den Sonnenpolen, aber nur halb so schnell. Dieser Sonnenwind entsteht an sogenannten koronalen Löchern, kühleren und weniger dichten Bereichen der Sonnenoberfläche.

Überrascht waren die Forscher auch vom Staub rings um die Sonne in der inneren Heliosphäre, der auf die Sonde einprasselte. Er stammt vermutlich von Asteroiden oder Kometen, die in der Nähe der Sonne geschmolzen sind. Jetzt werden die zum Teil nur Mikrometer großen Teilchen von der Sonne beschleunigt und könnten so sogar das Sonnensystem verlassen, so die Forscher.