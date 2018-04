Der Kontrollraum in Bremen. Bildrechte: dpa

Seit Januar testen die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung das spezielle Gewächshaus. Das Projekt mit dem Namen Eden-ISS ist ein geschlossenes System, mit künstlichem Licht, Wärme und genauer Zufuhr von Nährstoffen und Wasser. Die Kreisläufe sind geschlossen, Luft und Wasser werden immer wieder recycelt. Alles, was im Gewächshaus passiert, wird von Mitarbeitern in einem Kontrollraum in Bremen überwacht.



Von dem Projekt erhoffen sich die Forscher genügend Erkenntnisse, um später auch im Weltraum Nahrungsmittel für Menschen züchten zu können. Das wäre eine notwendige Voraussetzung für einen Flug zum Mars. Das Gewächshaus soll dabei nicht nur Lebensmittel liefern, sondern auch Sauerstoff für die Astronauten herstellen und Wasser reinigen.