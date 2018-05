Abschlusstraining beendet Gerst mit Respekt und Freude vor zweiter ISS-Mission

Gerst mit seinen Kollegen, dem Roskosmos-Kosmonauten Prokopjew und der NASA-Astronautin Auñón-Chancellor (v.r.n.l.). Bildrechte: IMAGO

Die drei Raumfahrer werden in den kommenden Tagen zum russischen Weltraumbahnhof Baikonur fliegen. Am 6. Juni um 13:11 Uhr (MESZ) werden sie dann von dort mit dem Raumschiff Sojus MS-09 zur ISS fliegen.



Vor ihrem Start verbringen die Raumfahrer in Baikonur routinemäßig die letzten Tage in Quarantäne, damit sie keine Infektionen mit auf die Station nehmen. Gerst sagte dazu, nach den harten Prüfungs- und Trainingswochen im Kosmonauten-Ausbildungszentrum freue er sich auf die Zeit in Baikonur: "Wir hatten in den letzten drei Wochen sieben Prüfungen. Da ist einiges liegen geblieben. In Baikonur ist es eine ruhigere Zeit, da kann man noch Dinge wegarbeiten."