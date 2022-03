Earendel (hier mit einem Pfeil gekennzeichnet) befindet sich entlang einer Welle in der Raumzeit, die ihm eine extreme Vergrößerung verleiht und es ihm ermöglicht, sich von seiner Wirtsgalaxie abzusetzen, die als roter Fleck am Himmel erscheint. Bildrechte: NASA, ESA, B. Welch (JHU), D. Coe (STScI), A. Pagan (STScI)

"Wir konnten es zuerst kaum glauben", sagte Astronom Brian Welch von der Johns Hopkins University in Baltimore, Hauptautor der in der Fachzeitschrift Nature erschienenen Studie, die die Entdeckung beschreibt. "Normalerweise sehen in diesen Entfernungen ganze Galaxien wie kleine Flecken aus, in denen sich das Licht von Millionen von Sternen vermischt. Die Galaxie, die diesen Stern beherbergt, wurde durch Gravitationslinsen vergrößert."



Das Forscherteam schätzt, dass Earendel mindestens die 50-fache Masse unserer Sonne hat und millionenfach heller ist als die massivsten bekannten Sterne. Aber selbst ein so hell strahlender, massereicher Stern wäre in dieser Entfernung ohne die natürliche Vergrößerung durch einen riesigen Galaxienhaufen, in diesem Fall WHL0137-08, der sich zwischen uns und Earendel befindet, nicht zu sehen. Die Masse des Galaxienhaufens verformt den Raum und schafft so ein starkes natürliches Vergrößerungsglas, das das Licht von fernen Objekten dahinter verzerrt und stark verstärkt.