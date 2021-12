So wie in dieser Grafik der NASA wird das James Webb Weltraumteleskop aussehen, wenn sich der Sonnenschild voll entfaltet hat.

So wie in dieser Grafik der NASA wird das James Webb Weltraumteleskop aussehen, wenn sich der Sonnenschild voll entfaltet hat. Bildrechte: NASA

Wie eine riesige Blume, so entfaltet sich gerade der Sonnenschild des James Webb Weltraumteleskops (JWST) im All. Die Palette, auf der die Folien liegen, ist dafür bereits ausgeklappt. Derzeit hat das Teleskop fast die Hälfte der Strecke zu seinem Zielort, dem Lagrange-Punkt 2 (L2) geschafft. Dafür waren nach dem Start bisher zwei Kursanpassungen nötig. Gleich nach der Trennung von der Ariane 5 Rakete wurden die Triebwerke für 65 Minuten gezündet, was die Geschwindigkeit des Observatoriums um etwa 20 m/s erhöhte. Am 27. Dezember fand ein zweites Korrekturmanöver statt, das die Geschwindigkeit um rund 2,8 m/s erhöhte. Derzeit fliegt das Teleskop mit einer Geschwindigkeit von 0,81 km/s. Auf der "Wo ist James Webb" Seite der NASA kann man jederzeit den aktuellen Stand des Fluges verfolgen.