Roger Doxsey, damals Chef des Hubble Mission Office in Baltimore, erinnert sich: "Als wir nach der ersten Servicemission sahen, wie die allerersten Aufnahmen in den Kontrollraum kamen, war sofort klar: Der Fehler ist behoben. Das ließ sich unmittelbar in den Bildern erkennen." Eine Erleichterung, die für Dogsay der schönste Moment in seinem Berufsleben war. "Von da an machte Hubble exzellente Wissenschaft."