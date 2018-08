Projekt ICARUS Tierbeobachtung aus dem All soll vor Erdbeben warnen

Dabei soll unter anderem die Fähigkeit von Tieren genutzt werden, Katastrophen im Vorfeld durch eine Art siebten Sinn zu erkennen. So ist etwa bekannt, dass sich die Ziegen am Ätna in Sizilien vor jedem Vulkanausbruch auffällig bewegen. Könnte man, so die Grundidee, außer dem Standort auch das Bewegungsprofil dieser Tiere großflächig erfassen, ließen sich daraus völlig neue Erkenntnisse gewinnen.

Mithilfe von Flughunden hofft Icarus-Initiator Wikelski dem Ebola-Erreger in Afrika auf die Spur zu kommen. Bildrechte: Christian Ziegler/MPI für Ornithologie/MaxCine/dpa

"Das System erlaubt uns nicht nur zu beobachten, wo ein Tier ist, sondern auch, was es gerade tut", erläutert Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie, der Icarus vor 16 Jahren erdacht und konzipiert hat. Ziel sei ein "globales System intelligenter Sensoren" zur Beobachtung der Welt.



Zahlreiche Projekte sind bereits geplant: So wollen Forscher Papageien in der Nähe eines Vulkans in Nicaragua beobachten, Ziegen im erdstoßgeplagten Mittelitalien mit Sendern ausstatten und Bären als Erdbeben-"Wächter" auf der ostsibirischen Halbinsel Kamtschatka einsetzen.



Wikelski selbst plant, Flughunde in Afrika zu besendern. Die Tiere, die mit dem tödlichen Ebola-Virus in Kontakt kommen, jedoch aufgrund von Antikörpern nicht von der Seuche befallen werden, ziehen in riesigen Schwärmen über den Kontinent. Im Falle einer Ebola-Epidemie könnte man, so die Hoffnung, anhand der Wanderungsbewegungen der Fledertiere ermitteln, wo der jeweilige Erreger herstammt - und so die bislang unbekannten Ebola-Reservoire aufspüren.