Schicken Sie ihren Namen auf den Mars

Der Mars ist nach dem Mond der Himmelskörper, den die Menschen am intensivsten untersuchen und ein wenig auch ein Sehnsuchtsort für Astrobegeisterte und Science-Fiction-Fans. Kein Wunder, dass so viele dorthin wollen und sei es nur virtuell. Deshalb hatte der Marslander InSight, als er am 26. November 2018 auf dem Mars landete, auch einen Chip dabei, auf die Namen von 2,4 Millionen Menschen gespeichert waren.