Wenn alles nach Plan verläuft, will die indische Raumfahrtbehörde Isro am 2. September 2023 ihre Sonnenmission Aditya-L1 starten. Die Sonde soll um 8:20 Uhr (MESZ) vom indischen Weltraumbahnhof des Satish Dhawan Space Centres aus in die Erdumlaufbahn gebracht werden. Von dort aus soll das Raumfahrzeug zu einem 1,5 Milliarden Kilometer entfernen Ort aufbrechen.

Der Lagrange-Punkt 1 (L1) befindet sich zwischen der Erde und Sonne und ist der Bereich, an dem sich die Anziehungskräfte beider Himmelskörper ausgleichen. An diesem Ort benötigt Aditya-L1 vergleichsweise wenig Treibstoff, um um eine stbile Position zu halten. Das gleiche Prinzip nutzen auch andere Instrumente, etwa das Weltraumteleskop James Webb. Webb und viele andere Teleskope befinden sich aber am L2, von der Sonne aus gesehen also hinter der Erde, um freie Sicht auf die Tiefen unseres Universums zu haben.