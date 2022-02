Den Gesundheitszustand der Pflanzen vom Weltraum aus besser zu erkennen, klingt etwas utopisch, ist aber möglich und hat einen sehr praktischen Nutzen. Denn dadurch kann sehr viel Frischwasser in der Landwirtschaft eingespart werden. Dabei umfasst ein Pixel eine Fläche von 50 mal 50 Metern untersuchtem Land. ConstellR kann damit Daten liefern, die zeigen an welcher Stelle beispielsweise mehr bewässert werden muss, als anderswo – und das frühzeitig.

Wenn wir zum Beispiel uns Pflanzen anschauen, die wenig Wasser nach einem gewissen Zeitraum bekommen haben, dann sind die irgendwann – vielleicht so nach zwei Wochen oder so – welk. Die Blattfarbe verändert sich, und dann ist es aber leider schon oft zu spät, um dann noch gegenzusteuern. Marius Bierdel, CTO von ConstellR

Was will ConstellR anders machen?

Das Team von ConstellR arbeitet an seiner Technik in einem Reinraum. Bildrechte: ConstellR, Frauenhofer EMI Die Technik von ConstellR schaut sich dabei nicht die Blattfarbe der Nutzpflanzen an, sondern deren Oberflächentemperatur. Dafür wurde die Thermale-Infrarot-Kamera entwickelt und auf ein Format verkleinert, dass im vollen Betrieb inklusive Minicomputer und Teleskop gerade einmal zwei Milchkartons groß sein soll. Auf der ISS soll somit der Prototyp einer CubeSat-Flotte – einer Konstellation aus kleinen Satelliten – getestet werden.

Als Sinnbild für die Funktion der Technik nimmt Bierdel den menschlichen Körper. Wenn man im Sommer Sport machen würde, dann sollte man vorher genug getrunken haben. Bei Anstrengung fängt der Körper an zu schwitzen und kühlt uns runter. Wenn man nun aber zu viel Sport macht oder zu wenig getrunken hat, überhitzt der Körper. Diesen Temperaturanstieg kann man mit Infrarotkameras beobachten. Das gleiche Prinzip lässt sich auf Pflanzen übertragen:

Solange die Pflanzen im Boden Wasser haben, können sie das Wasser aus dem Boden mit ihren Wurzeln transportieren, auf die Blätter und über die Blätter das Wasser abgeben und damit auch die Temperatur regulieren. Dadurch können sie sich kühlen. Marius Bierdel, CTO von ConstellR

Die Satellitentechnik von ConstellR zusammengebraut. Ein zwei Milchkarton großer Satellit mit einer thermalen Infrarot-Kamera, einem Spiegelteleskop und einem Minicomputer – alles hinter einer schwarzen Front vereint. Bildrechte: ConstellR, Frauenhofer EMI Sobald die Wurzeln kein Wasser mehr auf die Blattoberflächen transportieren können, wird das natürliche Kühlsystem gestört. Zudem wird der Nährstofffluss vom Boden in die Pflanzen unterbrochen. Die Temperatur auf der Pflanzenoberfläche nimmt damit zu und ohne Wasserzufuhr wird die Pflanze in wenigen Tagen oder Wochen eingehen.



Mit den Daten von ConstellR können Analysten Früh-Warnsysteme verbessern. Deren Kunden, seien es lokale Landwirte, Lebensmittelkonzerne oder staatliche Einrichtungen, können die Analytikfirmen dann sagen: "Es wäre an der Zeit, eure Felder dort, da und da zu bewässern", so Bierdel.

Eine kleine Satelliten-Flotte für das Klima

Bis Ende 2023 möchte man die ersten vier Satelliten mit dieser Technik in den erdnahen Orbit auf einer Höhe von rund 550 Kilometern platzieren. In dieser Höhe arbeiten auch das Hubble-Weltraumteleskop oder die Internet-Satelliten von Starlink. Die ISS fliegt in einer Höhe von etwa 400 Kilometern.

Mit diesen vier Satelliten soll man dann bereits tägliche Daten liefern können. Die globale Abdeckung sei damit zwar noch nicht ganz gewährleistet. Bis 2027 soll die Konstellation auf insgesamt 16 Satelliten erweitert werden. Damit wäre der gesamte Globus abgedeckt. Je mehr Satelliten, desto öfter könnte man einen Ort überfliegen. Das sei besonders für Landwirte interessant, denn die wollen ihre Daten am liebsten alle zwölf Stunden geupdated haben, erörtert Bierdel.

Cassi Welling, COO von ConstellR Bildrechte: ConstellR, Frauenhofer EMI Eine globale Abdeckung sei wichtig, weil der Sitz der Kunden nicht gleichbedeutend ist mit dem Standort der Felder, verdeutlicht Cassi Welling. Sie ist der Chief Operating Officer (COO) von ConstellR und somit für das operative Geschäft zuständig. Das sind dann unter anderem Firmen, die beispielsweise auf der gesamten Welt Kartoffelfarmen betreiben. Die können dann verschiedene Regionen miteinander vergleichen und vielleicht sagen:

Okay, hier gibt es ein Risiko, hier muss ich einschreiten und unsere Logistik irgendwie ein bisschen anpassen. Cassi Welling, COO von ConstellR

Weitere Forschung für die ISS