Während also die Astronauten heute wirklich gefordert sind, waren die ersten Außeneinsätze reine Prestige-Einsätze. "Die ersten sogenannten EVAs wurden im Kalten Krieg durchgeführt, um Leistungsfähigkeit zu zeigen", so Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner gegenüber der dpa. "Der allererste Einsatz von Alexej Leonow 1965 wäre beinahe in einer Katastrophe geendet, da er nur mit Mühen wieder in die Kapsel kam." Heute ist das Problem für die Astronauten eher, dass sie so viel zu tun haben, wo sie doch am liebsten einfach nur den unglaublichen Ausblick genießen wollen. Denn es ist schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn es so viel zu sehen gibt, twitterte Raja Chari nach seinem ersten Außeneinsatz.