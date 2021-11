Regelmäßig erscheint die Internationale Raumstation am Abend- oder Morgenhimmel. Angestrahlt von der aufgehenden oder gerade untergegangenen Sonne können wir sie dann mit fast 28.000 Kilometer pro Stunde über den Himmel sausen sehen. Ab dem 19. November geht das auch wieder über Mitteldeutschland. Und gerade in diesen Tagen lohnt sich der Blick besonders, denn an Bord ist wieder ein deutscher Astronaut, Matthias Maurer. Dessen erste Woche hatte schon einen ungeplanten Höhepunkt. Denn wegen eines russischen Anti-Satelliten-Raketentests am Montag (15.11.) musste sich die Besatzung der Raumstation in den angedockten Raumkapseln in Sicherheit bringen. Der Abschuss des russischen Satelliten verursachte tausende Trümmerteile, die "über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte in der Umlaufbahn verbleiben", so das Weltraumkommando (Space Command) der US-Streitkräfte. Dies bedeute "ein erhebliches Risiko für die Besatzung der Internationalen Raumstation und andere bemannte Raumfahrtaktivitäten sowie für die Satelliten mehrerer Länder."