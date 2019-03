Bisher wird die Bluetooth-Technologie genutzt, sagt der Assistenzprofessor für Elektro- und Informationstechnik Shreyas Sen, während er in einem Erklärvideo der Universität das Problem erklärt: "Wir sehen hier eine Dame in einem drahtlosen Body-Area-Network, in dem alle wichtigen Signale zwischen der Uhr, die sie trägt, und einem möglichen Herzschrittmacher kabellos ausgetauscht werden. Die Signale verlassen dabei den Körper und treffen danach wieder zurück auf den Körper. Das bedeutet, dass die Signale physisch bis zu einer Entfernung von fünf bis zehn Metern erfassbar sind."

Die Forscher haben also nach einer Alternative gesucht, bei der das Signal innerhalb des Körpers bleibt. Außerdem sollte sie auch eine höhere Bandbreite und weniger Batterieverbrauch bieten. All das mache der Körper selbst möglich: Denn Körperflüssigkeiten leiten elektrische Signale sehr gut. Das machen die US-Forscher mit einem Gerät nutzbar, das Signale in einem niedrigeren elektromagnetischen Bereich in den Körper abgibt - der Prototyp ist eine Art Uhr. So bleibt die Kommunikation zwischen den Geräten im Körper - und was nicht nach außen dringe, könne auch nicht gehackt werden, so die Wissenschaftler.