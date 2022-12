Auch Russland will mit der Mission Luna 25 auf dem Mond landen. Ob der Start im Juli 2023 tatsächlich erfolgen wird? Unklar. Der Ukraine-Krieg hat dem Raumfahrtprogramm Russlands geschadet. Zuvor will aber Japan auf dem Mond landen: Die Slim-Mission (Smart Lander for Investigating Moon, engl. Smarte Landefähre zur Erforschung des Mondes) soll voraussichtlich im April 2023 starten.

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX wird auch 2023 wieder Astronautinnen und Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS schicken. Die Crew-6-Mission ist voraussichtlich für Mitte Februar 2023 geplant. Die siebte bemannte Mission soll im Herbst 2023 erfolgen. Die nächsten Weltraumtouristinnen und -touristen werden die ISS vermutlich im zweiten Quartal 2023 mit der Ax-2-Mission von Axiom Space und SpaceX besuchen. Axiom Space hat große Pläne: Eine künstliche Darstellung der kommerziellen Raumstation von Axiom Space. Bildrechte: Axiom Space

Einen Rundflug um die Erde können zahlende Kundinnen und Kunden der Mission Polaris Dawn (engl. Polardämmerung) mit dem Raumschiff Crew Dragon von SpaceX voraussichtlich im März machen. Neben SpaceX wollen wieder Blue Origin und Virgin Galactic finanzstarke Touristen für einen Kurztrip ins Weltall entführen.

Für Boeing und sein Starliner-Raumschiff wird sich im April 2023 die Chance für einen bemannten Flug zur ISS ergeben. Das Unternehmen musste mehrere Rückschläge hinnehmen, bis ihm im Mai 2022 der unbemannte Orbitalflugtest-2 (OFT-2) zur Raumstation gelang.

Egal ob mit einer Falcon 9, einer Delta IV Heavy oder einer Atlas V: In den Weltraum gelangen wir nur mit Raketen. Doch was ist mit dem europäischen Ariane-5-Nachfolger? Verzögerungen über Verzögerungen. Laut der Esa soll der Jungfernflug der Ariane 6 im vierten Quartal 2023 starten – wenn diesmal nichts dazwischen kommt. Der Launch würde dann vom europäischen Weltraumhafen Kourou in Französisch-Guayana erfolgen. Zur selben Zeit könnte auch Blue Origin seine riesige Trägerrakete New Glenn (benannt nach John Glenn, dem ersten Amerikaner, der 1962 die Erde in einem Raumschiff umkreiste) zum ersten Mal starten. Vollständig montierte Trägerrakete Ariane 6 Bildrechte: ESA/ Manuel Pedoussaut

Die Esa will eine gigantische 3D-Karte erstellen, die ein Drittel des Himmels abbilden soll. Sie wird Milliarden von Galaxien zeigen, die sich in einer Entfernung von bis zu zehn Milliarden Lichtjahren befinden. Die dritte Dimension der Karte wird dabei der Faktor Zeit sein. Mit dem Euclid-Satelliten will die Behörde zeigen, wie sich das "dunkle Universum" entwickelt hat.