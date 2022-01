Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 2.100 Kilometern pro Stunde war JWST nach seinem Start am 1. Weihnachtsfeiertag nicht besonders schnell unterwegs. In den letzten Tagen hatte das Teleskop sogar nur noch etwas über 700 km/h Geschwindigkeit, war also langsamer als ein normales Passagierflugzeug. Das hatte ganz einfache Gründe, so Karen Richon, die leitende Flug-Ingenieurin für das JWST bei der NASA. Und das begann schon beim Start der Ariane-5-Rakete. "Wenn die Ariane Webb auch nur ein bisschen zu viel Energie gegeben hätte, um sie auf L2 zu bringen, würde sie dort zu schnell fliegen und ihre gewünschte wissenschaftliche Umlaufbahn überschreiten." Das Teleksop wäre also über sein Ziel hinausgeschossen.