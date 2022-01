Langsamer als ein Passagierflugzeug

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 2.100 Kilometern pro Stunde war JWST nach seinem Start am 1. Weihnachtsfeiertag nicht besonders schnell unterwegs. In den letzten Tagen hatte das Teleskop sogar nur noch etwas über 700 km/h Geschwindigkeit, war also langsamer als ein normales Passagierflugzeug. Das hatte ganz einfache Gründe, so Karen Richon, die leitende Flug-Ingenieurin für das JWST bei der NASA. Und das begann schon beim Start der Ariane-5-Rakete. "Wenn die Ariane Webb auch nur ein bisschen zu viel Energie gegeben hätte, um sie auf L2 zu bringen, würde sie dort zu schnell fliegen und ihre gewünschte wissenschaftliche Umlaufbahn überschreiten." Das Teleksop wäre also über sein Ziel hinausgeschossen.

Eine hohe Anfluggeschwindigkeit hätte nämlich ein großes Bremsmanöver erfordert. Doch das war nicht möglich. Denn es wäre nur gegangen, wenn das Teleskop sich gedreht hätte, da die Triebwerke in Richtung Sonne zeigen, damit sie selbst das Teleskop nicht beschädigen. Doch das James Webb in Richtung Sonne zu drehen, um Gegenschub zu geben, war auch keine Option. Denn das hätte seine Teleskopoptik und -instrumente direkt der Sonne ausgesetzt und damit überhitzt. Also blieb nur die Option: Langsam anfliegen!

Im Sommer sendet das Teleskop die ersten Bilder

Bis das Teleskop erste Aufnahmen machen kann, werden aber noch Monate vergehen. Allein für die korrekte Einrichtung aller Elemente des Spiegels sind drei Monate geplant. 132 Aktuatoren (kleine Steuerungselemente, die etwas bewegen können) bringen die einzelnen Spiegel des Teleskops in die richtige Stellung. 18 größere Aktuatoren sind nötig, damit die Krümmung erreicht wird. Wenn alle Elemente richtig positioniert sind und das Teleskop heruntergekühlt ist, dann beginnt im Frühsommer die Arbeit. Oder mit den Worten des leitenden wissenschaftlichen Beraters der ESA Mark McCaughrean:"Dann können wir Wissenschaft machen.“ Und das All so zeigen, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben.

Beim James-Webb-Weltraumteleskop handelt es sich um das größte je gebaute Weltraumteleskop. Im Gegensatz zum Hubble-Weltraumteleskop, das im sichtbaren nahen ultravioletten und nahen infraroten Spektrum arbeitet, schaut das Webb-Teleskop mit der Infrarotastronomie in die Weiten des Universums. "Man kann da im Prinzip durch Staubscheiben hindurchschauen, man kann Planetenentstehung sehen. Alles, was bis jetzt im Verborgenen lag, wird jetzt sichtbar", so Dirk Schlesier vom Planetarium Halle.