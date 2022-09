Damit bieten sich einige interessante Einblicke in den viertgrößten Planeten unseres Sonnensystems, die in dieser Form zuletzt beim Vorbeiflug der Sonde "Voyager 2" im Jahr 1989 gelangen. So zeigte sich an seinem Äquator eine schmale, helle Linie. Sie weist auf eine atmosphärische Strömung hin, die die Stürme auf dem Neptun antreibt. An seinem Nordpol ließ sich ebenfalls erstmals ein hellerer Bereich entdecken, der ähnlich wie an seinem Südpol wohl aus einem Band aus großflächigen Wolken besteht.

Auf dieser Aufnahme sind sieben der 14 bekannten Neptun-Monde zu sehen. Triton (links oben) dominiert das Bild, da er Sonnenlicht besonders stark reflektiert. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire