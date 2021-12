Das Weltraumteleskop befindet sich bereits seit Oktober 2021 am europäischen Weltraumhafen Kourou in Französisch-Guyana. Ursprünglich sollte der Launch am 18. Dezember erfolgen, wurde dann aber auf den 22. Dezember verschoben, dann auf Heiligabend und danach auf den 25. Dezember. Wobei das die kleineren Verschiebungen sind – eigentlich sollte das Teleskop bereits seit 2011 im Weltraum herumschweben, doch die Fertigstellung hatte sich wie oft bei solchen Großprojekten immer wieder verzögert.

Webb vs. Hubble

Beim James-Webb-Weltraumteleskop (engl. Abkürzung JWST) handelt es sich um das größte je gebaute Weltraumteleskop. Im Gegensatz zum Hubble-Weltraumteleskop, das im sichtbaren nahen ultravioletten und nahen infraroten Spektrum arbeitet, schaut das Webb-Teleskop mit der Infrarotastronomie in die Weiten des Universums. "Es ist wie eine Reise des Columbus, nur in die Vergangenheit. Das Lustige ist: Was wir sehen, existiert nicht mehr. Weil es so alt ist und sich immer noch ausdehnt. Ein nettes Paradoxon." So beschreibt Peter Jensen, der frühere ESA Webb Projekt Manager, das Teleskop. Eine Infografik der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, auf der die beiden Weltraumteleskope Hubble und James Webb gegenübergestellt und verglichen werden. Bildrechte: ESA

Weil das JWST anders als Hubble im infraroten Bereich arbeitet, muss es aber auch besonders abgeschirmt werden, etwa "von Sonne und Mond und von Wärmequellen in der Nähe", so Dirk Schlesier vom Planetarium Halle. Aber gerade dadurch kann man auch tiefer ins All blicken.

Man kann da im Prinzip durch Staubscheiben hindurchschauen, man kann Planetenentstehung sehen. Alles, was bis jetzt im Verborgenen lag, wird jetzt sichtbar. Dirk Schlesier, Planetarium Halle

Durch die größeren Spiegel des Webb-Teleskops verfügt es auch über eine höhere Lichtempfindlichkeit. Der Spiegel des Hubble-Weltraumteleskops hat einen Durchmesser von 2,4 Meter, wogegen das Webb-Teleskop einen Primärspiegel von circa 6,50 Meter Durchmesser besitzt. Damit soll das neue James-Webb-Teleskop eine circa 15-fach so große Sichtfläche abdecken.