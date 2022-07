Drei der vier wissenschaftlichen Instrumente am James-Webb-Weltraumteleskop haben ihre Inbetriebnahme abgeschlossen und sind bereit für die Wissenschaft, meldet die Nasa auf dem Blog des James Webb Weltraumteleskops (JWST). Und jetzt ist auch der von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa betreute Nahinfrarot-Spektrograph (kurz NIRSpec) bereit. "Dies ist ein erstaunlicher Moment, das Ergebnis der harten Arbeit so vieler JWST- und NIRSpec-Mitarbeiter und -Teams über mehr als zwei Jahrzehnte. Ich bin einfach so stolz auf alle", sagte Pierre Ferruit, Webb-Projektwissenschaftler bei der Esa und verantwortlicher Forscher am NIRSpec.