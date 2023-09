Update vom 7. September 2023:

Gemeinsam mit der Mondmission Slim konnte die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa das Weltraumteleskop Xrsim in den Weltraum befördern. Ursprünglich sollte die Mission bereits Ende August starten, musste jedoch wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben werden. Am frühen Morgen des 7. Septembers 2023 um 1:42 Uhr (MESZ) konnte die japanische Trägerrakete H-2A erfolgreich abheben. Die ausführliche Berichterstattung zur Mission können Sie in unserer ursprünglichen Fassung vom 25. August 2023 nachverfolgen.

Originalbeitrag vom 25. August 2023:

Was sind die heißesten Regionen im Universum? Und warum sind sie so heiß? Wie sehen die größten Strukturen im All aus? Und wie funktionieren die Objekte mit der stärksten Gravitation im Weltraum? Grundlegende Fragen der Astronomie und Kosmologie, auf die es noch keine eindeutigen Antworten gibt. Dafür braucht es mehr Daten und diese sollen in Zukunft von einem japanischen Weltraumteleskop kommen.

Xrism ("crism" beziehungsweise "krizz-em" ausgesprochen) soll am 26. August 2023 von Japan aus in den Weltraum aufbrechen. Der Name steht für X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, also für "Mission zur Röntgenbildgebung und -spektroskopie". Die Sonde wird das Universum im Röntgenlicht mit einer bisher einzigartigen Kombination aus Lichtsammelleistung und Energieauflösung untersuchen. Mit dieser Fähigkeit kann es Röntgenstrahlen mit unterschiedlicher Energie voneinander unterscheiden.

Galaxienhaufen verstehen lernen: Die größten Bausteine unseres Universums

Mit Xrism soll die Entwicklung des Universums dank der größten bekannten Bausteine – den Galaxienhaufen – untersucht werden. Sie sind die größten Strukturen im Universum und werden durch die Schwerkraft zusammengehalten. Zu ihnen gehören Tausende von Galaxien. Diese bewegen sich in einem enorm großen Volumen, das sich mit dem Bereich zwischen der Milchstraße und unserer nächsten Nachbarin Andromeda vergleichen lässt . Infrarotaufnahme der Andromeda-Galaxie durch das Herschel-Teleskop Bildrechte: ESA/NASA/JPL-Caltech/B. Schulz (NHSC)

Das meiste Gas in den Haufen hat eine Temperatur von mehreren zehn Millionen Grad und sendet Röntgenlicht aus. Mit diesem Licht soll das Weltraumteleskop die Geschwindigkeiten und Energien des Gases bestimmen und die Wachstumsrate von Galaxienhaufen untersuchen. Dafür wird die Gesamtmasse von Haufen in verschiedenen kosmischen Zeitaltern gemessen – damit die Fachwelt das Wachstum von großen Strukturen im Universum besser verstehen lernt.

Durch Xrism soll ein Bild von der Dynamik in den Galaxienhaufen (also wie sich was innerhalb der Galaxienhaufen bewergt), der chemischen Zusammensetzung des Universums und dem Materiefluss um supermassereiche schwarze Löcher (die eine millionen- bis milliardenfache Sonnenmasse haben) entstehen. Dafür wird die Raumsonde die Erde in einer Umlaufbahn in 550 Kilometern Höhe umkreisen und drei Jahre lang das Weltall untersuchen.

Xrism soll auch die Verteilung der chemischen Elemente im Universums kartieren. Während des Urknalls bildeten sich nur die vier leichtesten Elemente Wasserstoff, Helium, Lithium und Beryllium. Die anderen, schwereren Elemente bis hin zu Eisen, entstanden erst später innerhalb der Sterne durch Kernfusion.

Alle Elemente, die schwerer als Eisen sind, entstehen bei nur sehr energiereichen Ereignissen – wie bei einer Supernova, dem Ende eines massereichen Sterns. Nach dieser gigantischen Explosion bleiben Überreste für die Geburt neuer Sterne übrig. Und diese Sterne werden durch die – bei der Supernova – neu entstandenen Elemente verunreinigt. Bildkomposition des Las Cumbres Observatoriums und des Weltraumteleskops Hubble von der Elektroneneinfang-Supernova 2018zd (der große weiße Punkt rechts) neben der Galaxie NGC 2146 Bildrechte: NASA/STSCI/J. Depasquale; Las Cumbres Observatory

Xrism soll deshalb unter anderem auch die Menge der schweren Elemente bestimmen, die im Gas zwischen den Galaxien in den Sternhaufen vorhanden sind. Mit der Hilfe der Spektroskopie, der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie, soll es einen Blick in diese kosmischen Extrembereiche werfen.

Schwarze Löcher besser verstehen: Xrism soll James Webb vervollständigen

Das für die Spektroskopie benötigte Spektrometer von Xrism trägt den Namen Resolve (engl. auflösen, Entschlossenheit) und ist in Zusammenarbeit zwischen den Raumfahrtbehörden Japans (Jaxa) und den USA (Nasa) entwickelt worden. Es wird Messungen der Lichtintensität über einen Energiebereich von 400 bis 12.000 Elektronenvolt für Röntgenstrahlen erstellen, was nach bisherigen Maßstäben enorm leistungsfähig ist.