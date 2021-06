Herzoperationen sind nicht nur eine Herausforderung für die Chirurgen, auch für das Herz selbst. Oft muss es nach einer OP erst einmal lernen wieder regelmäßig zu schlagen. Deshalb bekommen viele Patienten vorübergehend einen Herzschrittmacher eingebaut, der aber schon nach wenigen Tagen, oder Wochen wieder entfernt wird. Forscher aus den USA entwickelten jetzt eine winzige Maschine, die sich nach getaner Arbeit von selbst auflöst. Sie ist nur wenige Millimeter groß, durchsichtig und erinnert an einen Schlüssel. Ihr "Bart" ist klein und der Griff rund. Dieses winzige Ding kann mehr als Türen öffnen, es kann Leben retten.

Herzschrittmacher der Zukunft: Selbstauflösung statt manueller Entfernung

Bei dem Modell handelt es sich um einen kleinen Chip, den man im Anschluss an einen Herz-chirurgischen Eingriff manuell auf die Außenseite des Herzens aufsetzen kann, erklärt Kardiologe Sommer und er schränkt ein: Als normaler Schrittmacher kann diese Version nicht dienen.

Nur nach einer aufwendigen Herz-OP könnte der Chip eingesetzt werden. Zum Beispiel nach einer Bypass-Operation, also wenn ein Blutgefäß zu eng geworden ist und durch sogenannte Stents wieder geweitet wird. Oder wenn die Herzklappe ausgetauscht wird. Danach muss das Herz erst wieder lernen, regelmäßig zu schlagen. Derzeit geht das nach einer großen Herz-OP so, dass die Stimulation über einen Schrittmacher über Drähte erfolgt, die von außen ins Herz eingesteckt werden. Allerdings müssen die oft schon am zweiten, dritten Tag nach der OP wieder entfernt werden, weil man merkt, dass das Herz wieder oft und regelmäßig genug schlägt und die Stimulation über den Schrittmacher nicht mehr nötig ist.