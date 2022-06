Die Nasa will zurück zum Mond. Voraussichtlich im August könnte dazu die neue SLS-Rakete der Mission Artemis mit dem Orion-Raumschiff zu einem ersten unbemannten Flug aufbrechen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will die Nasa eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond errichten. Die Energie dafür soll auch aus Kernkraft stammen. Dafür hat die Raumfahrtbehörde jetzt den nächsten Schritt angekündigt. Das Idaho National Laboratory, das mit der Nasa an dem Projekt arbeitet, hat Aufträge an drei Unternehmen vergeben. Lockheed Martin aus Bethesda, Maryland, Westinghouse aus Cranberry Township, Pennsylvania und IX aus Houston, Texas sollen in den kommenden zwölf Monaten Entwürfe für die Energieversorgung mit Kernenergie entwickeln.