Wer ständig neue Sachen kauft, hat irgendwann einen sehr vollen Kleiderschrank - und muss aussortieren, sich von alten Teilen trennen. Kein Wunder, materielle Dinge brauchen Platz. Bei Daten sieht das ganz anders aus: Riesige Mengen E-Mails, Fotos und Dokumente lagern auf unseren digitalen Geräten oder in der Cloud. Mal richtig ausmisten? Das macht hier kaum jemand. Studien zeigen, dass bis zu 20.000 unsortierte Mails im Postfach völlig normal sind. Und generell sei es ja auch kein Problem Dinge, die einem wichtig sind, aufzuheben, sagt Informatik-Professorin Ute Schmid von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg:

Das Problem im Digitalen ist, dass wir viel mehr Varianten und Versionen von Dingen haben. Statt drei tolle Erinnerungsfotos, die man früher mit der Analogkamera gemacht hat, haben wir vielleicht 200 Fotos von der Geburtstagsfeier. Wir ersticken in der puren Masse, die wir kognitiv nicht mehr bewältigen.

Wir forschen an einem Assistenten, der interaktiv lernen kann. Im Kontext eines bestimmten Unternehmens würde dieser Assistent Löschvorschläge unterbreiten und der Mensch hat das letzte Wort. Der kann sich die Vorschläge anschauen und entscheiden: Die Datei 'Finalversion5' brauche ich wirklich nicht mehr - ja, löschen.

Der Nutzer behält also die Hoheit darüber, was genau wann gelöscht wird. Nichts verschwindet heimlich, alles bleibe transparent und nachvollziehbar. Auch weil die Künstliche Intelligenz sich erklärt und lernt, was wir Menschen gern behalten möchten: