Kohlendioxid Vom Klimakiller zum gefragten Rohstoff

Diese Erkenntnis ist erst einmal nicht neu: Es gibt bereits Katalysatoren, die das können. Das Problem war bisher jedoch, dass der beste bislang bekannte Katalysator für diese Elektrolyse relativ unspezifisch ist und zusätzlich noch Gold oder Silber in seinem reaktiven Zentrum benötigt. Kurz gesagt: Er ist sehr teuer.



Deshalb hat die Arbeitsgruppe um Strasser eine Alternative gesucht und ist in der Natur fündig geworden: Die Forscher haben einen bioinspirierten Katalysator entwickelt, dessen "aktives Zentrum" ähnlich funktioniert wie das des Proteinkomplexes Hämoglobin in unserem Blut - das sogenannte Porphyrin. Dieser Stoff enthält vier Stickstoff-Atome und in der Mitte ein Metall-Atom.



Der Kohlendioxid-Katalysator ist analog aufgebaut. Die entscheidende Rolle spielt der TU Berlin zufolge dabei das zentrale Metall. Es binde das CO2-Molekül und mache daraus über verschiedene Zwischenstufen Kohlenmonoxid. Wie effektiv diese Kohlenmonoxid-Produktion sei, hänge dabei sehr wesentlich vom Metall-Atom des Katalysators ab. Die Forscher haben unter anderem die Wirksamkeit von Nickel und Eisen als zentrales Atom in dem Katalysator untersucht.