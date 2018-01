Menschen, die an Diabetes Typ 1 oder schwerem Diabetes Typ 2 leiden, müssen ihre Blutzuckerwerte immer im Blick haben. Dafür müssen sie sich in regelmäßigen Abständen selbst in den Finger stechen, um ihre Werte im Blut zu bestimmen. Für Betroffene ist das unangenehm und lästig. Außerdem ist die Methode recht anfällig für Fehler. Deshalb wird schon länger nach Methoden gesucht, wie dieser Vorgang vereinfacht werden kann. Wissenschaftlern aus Südkorea ist jetzt offenbar ein Durchbruch gelungen: Sie haben eine smarte Kontaktlinse entwickelt, die anhand der Tränenflüssigkeit die Blutzuckerwerte messen kann. Ihre Entwicklung haben die Forscher vom Nationalen Institut für Wissenschaft und Technologie in Ulsan im Fachmagazin "ScienceAdvances" veröffentlicht.

Lichtdurchlässig, durchsichtig, flexibel

Die Idee, den Blutzuckerspiegel mithilfe der Tränenflüssigkeit im Auge zu bestimmen, ist nicht ganz neu. Doch bisher gab es mehrere Probleme: Die Linsen waren hart, die Bauteile leicht zu beschädigen, sie reizten die Augen ihrer Träger und sie schränkten auch immer die Sicht ein, weil sie eben nicht völlig lichtdurchlässig waren. Die Koreaner konnten all diese Probleme mit ihrer Entwicklung lösen: Die Linse ist stabil und dabei gleichzeitig weich und durchsichtig.

Die Bauteile in der smarten Kontaktlinse Bildrechte: Park et al./ Science Advances Die Materialwissenschaftler haben ihre winzigen Bauteile in ein transparentes, weiches Nanomaterial eingearbeitet. Das lässt sich den Forschern zufolge genauso angenehm tragen wie übliche Kontaktlinsen. In der smarten Linse stecken eine winzige Antenne, ein Glucose-Sensor und eine LED-Leuchte. Mithilfe der Antenne wird die Linse kabellos mit Energie versorgt. Künftig könnte das beispielsweise über ein Smartphone funktionieren.



Den Blutzuckerwert misst der Glucose-Sensor. Der reagiert vereinfacht gesagt auf Veränderungen im Widerstand, die durch den Anstieg der Zuckerwerte in der Tränenflüssigkeit ausgelöst werden. Dass das tatsächlich funktioniert, haben die Forscher bereits an Kaninchen getestet: Dabei hat sich die Entwicklung als zuverlässig erwiesen.

Lichtimpuls warnt vor hohem Blutzucker

Aber wie merkt der Träger nun, ob seine Werte in einem kritischen Bereich liegen? Dafür haben sich die Südkoreaner eine simple Lösung einfallen lassen: Ist alles in Ordnung, leuchtet ein kleiner LED-Pixel. Wenn der Blutzuckerspiegel aber zu hoch wird, geht der Lichtpunkt einfach aus. So wird der Patient einfach über ein Lichtsignal über seine erhöhten Werte informiert und kann entsprechend reagieren. Irgendwelche zusätzlichen Geräte, die Alarm schlagen müssten, werden damit überflüssig.

Unser Ansatz ist der erste, der gemessene Glucosewerte direkt in der Linse visualisiert. Jihun Park, Ulsan National Institute of Science and Technology

Technik im Auge: So würde die koreanische Entwicklung im Auge aussehen. Bildrechte: Park et al./ Science Advances

Potential für mehr