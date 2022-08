Nach Shaun das Schaf nun BTS: der Superhit "Dynamite" der südkoreanischen Boyband soll bei der ersten Mondmission des Landes per Livestream übertragen werden. Nach mehreren Verschiebungen lautet der Starttermin nun 5. August, 1:08 Uhr deutscher Zeit. Damit sind die Koreaner noch eher dran als die Artemis-Mission von Nasa, Esa und der kanadischen CSA, die erst frühestens am 29. August starten soll und bei der mit dem Trick-Schaf Shaun ebenfalls ein sehr populärer Gast an Bord sein wird.



Bei BTS wiederum handelt es sich um den Test einer experimentellen WLan-Verbindung vom Mond zur Erde, für die mit "Dynamite" ein Song genutzt wird, der allein in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung bei Youtube mehr als 100 Millionen Mal geklickt wurde. Wie bedeutsam die K-Pop-Band als Botschafter Südkoreas ist, zeigte sich auch beim Besuch der Musiker im Weißen Haus im Juni, bei dem sie den Hass gegen asiatisch aussehende Menschen in den USA anprangerten.